Ron's Gone Wrong Filmi
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Ron's Gone Wrong Filmi

Ron's Gone Wrong filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ron's Gone Wrong filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48
Ron's Gone Wrong Filmi

Komedi - macera temalı animasyon yapımın yönetmenliğini Alessandro Carloni üstlenirken senaryo ise , ikilisinin imzasını taşıyor.

Yönetmen: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine

Senaryo: Jean-Philippe Vine, Peter Baynham, Sarah Smith

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Ron's Gone Wrong

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 26.02.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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