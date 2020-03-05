Ron's Gone Wrong Filmi
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Komedi - macera temalı animasyon yapımın yönetmenliğini Alessandro Carloni üstlenirken senaryo ise Peter Baynham, Sarah Smith ikilisinin imzasını taşıyor.
Yönetmen: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine
Senaryo: Jean-Philippe Vine, Peter Baynham, Sarah Smith
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Ron's Gone Wrong
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 26.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com