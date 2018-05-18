Romen Şarkıcı Otilia, Fahriye Evcen'le Fotoğrafını Paylaştı: İkiz Kardeşimi Buldum

Romen Şarkıcı Otilia, Fahriye Evcen'le Fotoğrafını Paylaştı: İkiz Kardeşimi Buldum

Sosyal medya hesabından Fahriye Evcen'le fotoğrafını paylaşan Romen şarkıcı Otilia, "İkiz kardeşimi Türkiye'de buldum. Bende de belki Türk genleri var" notunu düştü.

Sinan Akçıl'la yollarını ayıran Romen şarkıcı Otilia, bir takipçisinin kendisini Fahriye Evcen'e benzetmesi üzerine Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

"İKİZ KARDEŞİMİ TÜRKİYE'DE BULDUM"

Otilia, Fahriye Evcen'le yan yana getirilmiş fotoğrafına; "İkiz kardeşimi Türkiye'de buldum. Bende de belki Türk genleri var. Çünkü Romanya uzun süre Osmanlı İmparatorluğu'nun işgali altındaydı" notunu düştü.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Fahriye Evcen ve Otilia benzerliğini ortaya çıkaran fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

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YORUMLAR (41)

  • KÜRŞAD:
    İŞGAL DEĞİL CANIM HAKİMİYETİ ALTINDAYDI. İŞGAL ALTINDA OLSAYDI ŞU AN israil in YAPTIĞI GİBİ OLURDUNUZ. ZAMANINDA BOSNA DA MÜSLÜMANLARIN OLDUĞU GİBİ OLURDUNUZ. İŞGAL DEĞİL O, CİHAN HAKİMİYETİ. . .
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  • SİVASLI:
    reklamın kötüsü olmaz yolunu bulayımda genimin nerden olduğu fark etmez diyorsun yani senigidi gensiz seni''
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