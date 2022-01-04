Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes'ta kayak yaptı - Haberler
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Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes'ta kayak yaptı

Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes'ta kayak yaptı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

ROMANYALI şarkıcı Inna, konser vermek için geldiği Kayseri'de Erciyes'te kayak yaptı.

KAYSERİ (DHA) - ROMANYALI şarkıcı Inna, konser vermek için geldiği Kayseri'de Erciyes'te kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Dünyaca tanınan Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes'e geldi. 4 gün boyunca Erciyes'teki bir otelde konaklayan Inna, arkadaşları ile birlikte kayak yaptı. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşan Inna, Erciyes'e hayranlığını dile getirdi.Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst sıralarda olan, ülkesinde 'Dansın Kraliçesi' olarak bilinen Inna, Türkiye'de yeni yılın ilk konserine dün Kayseri'de verdi.


Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes'ta kayak yaptı

Romanyalı şarkıcı Inna, Erciyes'ta kayak yaptı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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