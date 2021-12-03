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Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel
Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

ANTALYA'da sahneye çıkan Romanyalı şarkıcı 'Brianna', seslendirdiği Türkçe şarkıyla beğeni aldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da sahneye çıkan Romanyalı şarkıcı 'Brianna', seslendirdiği Türkçe şarkıyla beğeni aldı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nce (TDKD) Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 7.Leather&Fur Fuarı'nda, 'Lost in Istanbul' parçasıyla tanınan Romanyalı şarkıcı Brianna sahneye çıktı. Sanatçı, fuar için özel düzenlenen defilede sevilen şarkılarını seslendirdi. Mustafa Ceceli'nin söylediği 'Es' şarkısını Türkçe seslendiren Brianna, beğeni gördü. Sahnede 6 şarkı söyleyen Brianna, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Brianna'nın sahne aldığı defilede ise Derya Ekşioğlu, Duygu Çakmak, Türkan Geyik, Melike Yalnız, Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgur podyumda yeni sezonun deri kıyafetlerinin tanıtımını yaptı.TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "İhracatın yanında katma değeri yüksek projeleri hayata geçiriyoruz. Dernek olarak kendi kaynaklarımızı kullanarak Brianna'yı Antalya'ya davet ettik. Alım için gelen yabancılar Brianna'nın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi. Böylelikle ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunmuş olduk. Bu durum bizim açımızdan gurur verici" dedi.


Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Romanyalı sanatçı Brianna, Türkçe şarkı söyledi

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

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