Romanya'da eğitim uçuşu yapan ABD helikopteri Bükreş'te bir caddeye acil iniş yaptı

Romanya'da eğitime katılan bir Amerikan Black Hawk helikopteri, teknik sorunlar nedeniyle başkent Bükreş'teki Charles de Gaulle Meydanı'na acil iniş yaptı.

Romanya'da eğitime katılan bir Amerikan Black Hawk helikopteri, teknik sorunlar nedeniyle başkent Bükreş'teki Charles de Gaulle Meydanı'na acil iniş yaptı.

Romanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya Havacılık Günü için eğitime katılan Black Hawk helikopterinin caddeye acil inişi sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat elektrik direklerinin yıkıldığı ve park halindeki bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Eruysal