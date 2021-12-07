Romanya, AB ülkeleri dışından gelen tüm yolculara PCR testi zorunluluğu getirdi

Romanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının görülmesinin ardından ülkeye girişlere birtakım kısıtlamalar getirildi.

Romanya Ulusal Acil Durum Komitesi tarafından yayımlanan karara göre, AB ülkeleri dışından ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan çift doz aşısı olsa dahi 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Herhangi bir AB ülkesinden Romanya'ya giriş yapan yolcuların da çift doz aşı olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor.

Yeni uygulama 8 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak.

Romanya'da Kovid-19 salgınında dün son 24 saatte 803 vaka kaydedilmiş, 54 kişi virüsten hayatını kaybetmişti.

AA / Mehmet Serkan Eruysal - Son Dakika Haberleri

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