Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)

05.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:34
Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)

FALEZ PARK KAFETERYAYA DÖNDÜAntalya'da 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, vatandaşlar parklara akın etti.

FALEZ PARK KAFETERYAYA DÖNDÜ

Antalya'da 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, vatandaşlar parklara akın etti. Falez Park'a gelerek, yanlarındaki seyyar sandalye ve masalarıyla oturacak yer arayışı telaşına düşen vatandaşlar, kimi zaman sosyal mesafeyi ihlal edip, maske takmadı. Güneşli havayı görünce özellikle park ve bahçelere gelen kent sakinleri, yanlarında getirdikleri kahveleri yudumlarken, piknik yapmayı da ihmal etmedi. Piknik alanlarının insan dolu görüntüsü açık hava kafetaryalarını andırdı.İbrahim LALELİ/ANTALYA,


Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)
Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)
Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)
Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)
Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)
Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Roman havasını duyunca virüsü unutup parkta göbek attılar (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:34:34. #1.14#
title