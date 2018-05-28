Roman Abramoviç 'İsrail Vatandaşı Olmaya Uygun'

İngiltere vizesini yenilemekte sorun yaşayan, Chelsea'nin Rus Yahudisi milyarder sahibi Roman Abramoviç'in İsrail vatandaşı olabilecek özellikleri taşıdığı açıklandı.

İsrailli yetkililer, Abramoviç ile geçen hafta Moskova'daki İsrail Büyükelçiliği'nde bir görüşme yapıldığını söyledi.

Abramoviç İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçarken, milyarder işadamının sözcüsü, Abramoviç'e İsrail vatandaşlığı verildiğine dair haberler konusunda yorum yapmadı.

51 yaşındaki Abramoviç, İsrail'e yerleşirse bu ülkenin en zengin vatandaşı olacak.

Abramoviç'in İngiltere'deki yatırımcı vizesinin süresinin haftalar önce dolduğu belirtilirken, İngiltere hükümeti bu konuda yorum yapılmayacağını açıklamıştı.

Abramoviç'in vizesinin yenilenmesi, Londra ve Moskova arasındaki gerilimin eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızına yönelik suikast girişimi nedeniyle arttığı bir döneme denk geldi.

Abramoviç, Chelsea'nin Wembley Stadı'nda Manchester United'ı yendiği Federasyon Kupası finaline katılmamıştı.

İsrail medyası, Yahudiler'in İsrail vatandaşı olmasını öngören Geri Dönüş Yasası uyarınca Abramoviç'e bir kimlik kartı verildiğini duyurmuştu.

Times of Israel gazetesi, Abramoviç'in ülkeye gittiğini ve İçişleri Bakanlığı'nın işadamının ülkeye göç ettiğini doğruladığını duyurmuştu.

İsrail'i sık sık ziyaret eden Abramoviç'in 2015'te Tel Aviv'de bir otel satın aldığı belirtilmişti.

İsrail pasaportu sahipleri, kısa ziyaretler için İngiltere'ye vizesiz girebiliyorlar.

Forbes dergisi Abramoviç'in servetinin 11,5 milyar dolar olduğunu yazmıştı.

Roman Abramoviç kimdir?