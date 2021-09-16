Roma döneminden lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler

Jandarma ve polis ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel varlıklarını yasa dışı yollardan yurt dışına satmaya ve çıkarmaya çalışanlarla mücadelesini sürdürüyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, çok önemli bir eserin yurt dışına çıkarılması son anda engellendi.

ANTİK ÇAĞ ANADOLUSU

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi.

750 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi. Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri