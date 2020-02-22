Roma'da şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen lahit bulundu
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Roma'da şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen lahit bulundu

Roma’da şehrin efsanevi kurucusu Romulus’a ait olduğu düşünülen bir lahit bulundu

22.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:39
Roma'da şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen lahit bulundu

'nın başkenti 'nın kalbindeki Forum alanında aylarca yapılan kazı sonrası şehrin kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen bir lahit bulundu.


Forum'un altında yanında daire biçiminde bir sunak ile birlikte keşfedilen lahitte herhangi kalıntıya rastlanmadı. Bu nedenle arkeologlar MÖ 6. yy'a ait bu lahitin şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olup olmadığı konusunda emin olamıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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