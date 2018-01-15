Roma'da Klasik Türk Müziği Konseri - Roma

İtalya'nın başkenti Roma'da, Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen 8. Errichetta Uluslararası Geleneksel Müzik Festivali'nde ünlü Türk neyzen Ömer Erdoğdular ve tambur sanatçısı Murat Aydemir konser verdi.

Roma YEE'nin desteğiyle 11-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında Erdoğdular ve Aydemir, klasik Türk müziğinin 17. yüzyıl eserlerinden Numan Ağa'dan "Bestenigar Peşrev", Şeyh Sait Dede'den "Şevk-Efza Saz Semaisi", Tamburi Cemil Bey'den "Ferahfeza Peşrev", İsmail Dede Efendi'den "Ferahfeza Ayini" ve "Son Peşrev Son Yürük Semai" ile Veli Dede'den "Hicaz Saz Semaisi" parçalarını icra etti.

Erdoğdular ve Aydemir'den önce sırayla ABD'li sanatçı Elan Asch ve Yunan "Evgenios Voulgaris Inside Out Trio" grubu sahne aldı.

Amaç geleneksel müziği korumak

Errichetta Müzik Festivali, geleneksel halk müziklerinin korunmasını amaçlıyor. Festival çerçevesinde İtalya, Türkiye, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Yeni Zelanda ve ABD gibi farklı ülkelerden geleneksel müzik icra eden sanatçılar, Roma'da konserler veriyor, atölye çalışmaları yapıyor. Böylece çeşitli ülke müziklerinin yeni alanlar bularak zenginleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Festivale Türkiye'den ünlü ney üstadı Ömer Erdoğdular katılıyor. Erdoğdular, bugün Roma YEE'de İtalyan ve yabancı müzikseverlere yönelik iki günlük atölye çalışması gerçekleştirecek.

Niyazi Sayın ve Bekir Sıtkı Sezgin gibi başarılı sanatçılarla çalışan Erdoğdular, Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğu'ndan emekli oldu.