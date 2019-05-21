Roland Garros Başlıyor: Grand Slam Tenis Turnuvaları Ne Tür Özelliklere Sahip?
Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Fransa Açık eleme maçlarıyla 20 Mayıs'ta başladı. Dünya çapında bilinen 4 büyük turnuvadan biri olan Roland Garros, yılın 2. Grand Slam tenis turnuvası ve 9 Haziran'a kadar devam edecek
Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Fransa Açık eleme maçlarıyla 20 Mayıs'ta başladı. Yılındört Grand Slam turnuvasından ikincisi 9 Haziran'a kadar devam edecek. Grand Slam turnuvaları 3 kıtaya yayılan, milyonlarca takipçisi olan tenis etkinlikleri olarak bir asrı aşkın süredir meraklılarının vazgeçilmezi. Peki bu turnuvalar ne tür özelliklere sahip?
Grand Slam nedir, tenis sporu için ne ifade ediyor?
Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık, Grand Slamler olarak bilinen 4 tenis turnuvası. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com