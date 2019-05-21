Roland Garros Başlıyor: Grand Slam Tenis Turnuvaları Ne Tür Özelliklere Sahip?

Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Fransa Açık eleme maçlarıyla 20 Mayıs'ta başladı. Yılındört Grand Slam turnuvasından ikincisi 9 Haziran'a kadar devam edecek. Grand Slam turnuvaları 3 kıtaya yayılan, milyonlarca takipçisi olan tenis etkinlikleri olarak bir asrı aşkın süredir meraklılarının vazgeçilmezi. Peki bu turnuvalar ne tür özelliklere sahip?

Grand Slam nedir, tenis sporu için ne ifade ediyor?

Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık, Grand Slamler olarak bilinen 4 tenis turnuvası. Euronews.com'da Görüntüle