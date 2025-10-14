Rojin Kabaiş kimdir, aslen nereli?

2024 yılının Eylül ayında Van'da kaybolan ve 15 Ekim 2024 tarihinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü, Türkiye'de kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler konusundaki toplumsal hassasiyeti bir kez daha gündeme taşıdı. Kabaiş'in yaşamını nasıl yitirdiğine dair belirsizlikler sürerken, soruşturmanın aydınlatılması ve olayın perde arkasının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kamuoyunun yakın takibinde. Peki, Rojin Kabaiş kimdir, nerelidir?

ROJİN KABAİŞ KİMDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, eğitimine devam etmek için Diyarbakır'dan Van'a taşındı. Genç öğrenci, 27 Eylül 2024 tarihinde kayboldu. Ailesinin ve güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarının 18'inci gününde, Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Bu gelişme, kentte ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsi incelemesinde, Rojin Kabaiş'in bedeninde kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı, ayrıca herhangi bir kemik kırığının bulunmadığı belirlendi. Ancak boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişikliklerinin tespit edildiği raporda yer aldı. Ölümün kesin nedeninin belirlenebilmesi için Kabaiş'ten alınan kan, idrar ve iç organ örneklerinin detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edildi.