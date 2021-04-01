Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat aslen nereli, kaç yaşında?
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Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat aslen nereli, kaç yaşında?

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Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat aslen nereli, kaç yaşında?

Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat aslen nereli, kaç yaşında? Soruları dün gerçekleşen düğün sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı çok araştırıldı. Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan ile dünyaevine giren Rojin Haspolat, sanat dergilerinde editörlük yaptı. İşte, Rojin Haspolat'a dair merak edilen soruların yanıtları...

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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç yaptı. Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı Ozan Tufan'la gerçekleştirdiği evlilik sonrası merak edilmeye başlandı. Bir süredir nişanlı olan çift, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan bu olayın ardından Rojin Haspolat nereli, kimdir ve kaç yaşında konusu merak konusu oldu. İşte, Rojin Haspolat'ın hayatı, yaşı ve memleketi hakkında bilgiler...

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Ozan Tufan, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat ile bugün Çırağan Sarayı'nda evlendi. Rojin Haspolat, 14 Eylül 1992 doğumlu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu Haspolat, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

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OZAN TUFAN VE ROJİN HASPOLAT DÜĞÜN DETAYLARI

Nikah alanına Fenerbahçe ile özdeşleşmiş 'Mohikan' marşıyla gelen Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile 'Ajda Pekkan -Ah Ne Günler' şarkısı eşliğinde dans etti. Rojin'in enerjisini yakalamakta zorlanan Ozan'ın sempatik hallerini Emre Belözoğlu, Ali Koç ve Selçuk Şahin tebessüm ederek izledi. Ozan ve Rojin, düğünlerinde doyasıya eğlendi.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:11:59. #1.15#
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