Rojin Haspolat kim? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Ozan Tufan ve Rojin Haspolat düğün detayları!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan bugün evleniyor. Rojin Haspolat kim? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç yaptı. Rojin Haspolat kim? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolatkaç yaşında, nereli? Ozan Tufan ve Rojin Haspolat düğün detayları!

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Ozan Tufan, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat ile bugün Çırağan Sarayı'nda evlendi. Rojin Haspolat, 14 Eylül 1992 doğumlu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu Haspolat, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

OZAN TUFAN VE ROJİN HASPOLAT DÜĞÜN DETAYLARI

Nikah alanına Fenerbahçe ile özdeşleşmiş 'Mohikan' marşıyla gelen Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile 'Ajda Pekkan -Ah Ne Günler' şarkısı eşliğinde dans etti. Rojin'in enerjisini yakalamakta zorlanan Ozan'ın sempatik hallerini Emre Belözoğlu, Ali Koç ve Selçuk Şahin tebessüm ederek izledi. Ozan ve Rojin, düğünlerinde doyasıya eğlendi.