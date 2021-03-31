Rojhin Haspolat kimdir? Rojhin Haspolat kaç yaşında nereli?

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, Rojhin Haspolat ile dünya evine giriyor Spor ve magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Rojhin Haspolat kaç yaşında nereli ve Rojhin Haspolat kimdir merak edildi.