Rojhin Haspolat kimdir? Rojhin Haspolat kaç yaşında nereli?
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Rojhin Haspolat kimdir? Rojhin Haspolat kaç yaşında nereli?

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Rojhin Haspolat kimdir? Rojhin Haspolat kaç yaşında nereli?

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, Rojhin Haspolat ile dünya evine giriyor Spor ve magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Rojhin Haspolat kaç yaşında nereli ve Rojhin Haspolat kimdir merak edildi.

Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan, bu kez evlilik imzası atıyor. Tufan, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Rojhin Haspolat'la nikah masasına oturuyor. Peki, Rojhin Haspolat kimdir? Rojhin Haspolat kaç yaşında nereli?

ROJHİN HASPOLAT KİMDİR?

Rojhin Haspolat, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu. Rojhin Haspolat daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

2 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor. Rojhin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Ozan Tufan'la evlenecek.

Görsel:@rojinhaspolatt

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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