Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak

Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
Antalyaspor müsabakasında sarı kart gören Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

KARA KARTAL 4 GOLLE GÜRLEDİ

Siyah-beyazlılara zorlu rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Jota Silva ve Oh (2) kaydetti. 

EMİRHAN TOPÇU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 85. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek. 

SARI KART GÖRDÜĞÜ DİĞER MAÇLAR

Emirhan, cezalı duruma düşmeden önce diğer kartlarını Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında görmüştü.

Cemre Yıldız
