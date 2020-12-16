Rojbaş ne demek? Twitter gündeminde trend olan rojbaş nedir?
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Rojbaş ne demek? Twitter gündeminde trend olan rojbaş nedir?

16.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:35
Rojbaş ne demek? Twitter gündeminde trend olan rojbaş nedir?

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da rojbaş kelimesi Türkiye gündeminde sık sık gündeme geliyor. Peki, rojbaş ne demek? Rojbaş ne anlama geliyor? Rojbaş neden gündem oluyor?

Twitter keşfet bölümünde yer alan kelimeler, o anın en çok konuşulan konularını ön plana çıkarmaktadır. Rojbaş kelimesi burada sıklıkla yer alıyor. Peki, Rojbaş ne demek? Twitter gündeminde yer alan rojbaş nedir?

ROJBAŞ NE DEMEK?

Rojbaş kürtçe kökenli bir kelimedir. Kürtçede 'Günaydın veya Tünaydın' anlamına gelmektedir. Kelimenin telaffuz edilişi Rojbaş şeklindedir.

Kürt dilinde 'Günaydın' pek çok çeşitte söylenmektedir.

Günaydın anlamına gelen kelimeler:

Rojbaş,

Beyanîbaş,

Rojbixêr,

Sibehxêr ve

Roja we bi xêr be kelimeleridir.

Ancak en sık kullanılan kelime ise rojbaş olarak karşımıza çıkmakta.

Rojbaş kelimesi iki ayrı kelimeden oluşmaktadır.

Birincisi 'Roj'.

Roj kelime anlamı olarak 'Gün ve Güneş' anlamlarına gelmektir.

Diğer kelime ise 'Baş' kelimesidir. Baş ise Türkçede iyi anlamına gelmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:37:41. #1.15#
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