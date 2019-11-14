Rod Stewart, 23 yılda inşa ettiği dev model kenti sevenleriyle paylaştı: 'Hobim bağımlılığa dönüştü'

14.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:55

Ünlü İngiliz rock yıldızı Rod Stewart, 23 yılda dev bir model kent inşa etti. 74 yaşındaki Stewart'ın "Grand Street And Three Rivers" adını verdiği kent 140 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Stewart, içinden nehirler, trenler geçen kentte 2'nci Dünya Savaşı sonrası Manhattan'ındaki yaşamı tasvir ediyor.

Çocuklukta başlayan hobisiyle ilgili olarak BBC'nin sorularını yanıtlayan Stewart, çıktığı konser turlarında kentini inşa etmeye devam ettiğini, her gittiği şehirde modeli için de bir oda tuttuğunu söyledi, "Hobim, bir bağımlılığa dönüştü. Bir kent inşa etmenin bu kadar süreceğini bilseydim, başından belki de bu işe hiç girişmezdim" dedi.

'Yüzde 90'ını ben yaptım'

Stewart'ın "Yüzde doksanını ben yaptım" dediği kentte kirli kaldırımlardan paslı tabelalara, bitki örtüsünden, sokaklardaki rengarenk arabalara binlerce detay dikkat çekiyor.

Rod Stewart'ın demiryolları temalı şehrini inşa ettiği süre içinde 19 albüm çıkardığı ve 19 kentte konser verdiği belirtiliyor.

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