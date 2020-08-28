Rocky 4 filmi konusu nedir? Rocky 4 oyuncuları ve Rocky 4 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rocky 4 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rocky 4 konusu, özeti ve Rocky 4 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rocky 4 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Rocky 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rocky 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Rocky 4 konusu nedir, Rocky 4 oyuncuları kimler ve Rocky 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.
ROCKY 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Rocky Balboa, dostu Apollo Creed'e Rus devi Ivan Drago ile yapacağı maç için yardım eder. Fakat insanüstü boksör Drago, maç esnasında Creed'i öldürür. Balboa, Drago ile bir maç ayarlayarak dostunun intikamını almaya karar veririr. Fakat şimdi karşısında Rus yapımı bir makina vardır ve savaş, onun sert iklimli topraklarında gerçekleşecektir.
ROCKY 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Sylvester Stallone
Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen
Tür: Aksiyon, Drama
Yapım Yılı: 1985 (91 dk)
Vizyon Tarihi: 1 Mart 1986 Cumartesi
Senaryo: Sylvester Stallone
Yapımcı Firma: Chartoff-Winkler Productions
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Rocky IV