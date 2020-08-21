Rocky 3 filmi konusu nedir? Rocky 3 oyuncuları ve Rocky 3 özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rocky 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rocky 3 konusu, özeti ve Rocky 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rocky 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Rocky 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rocky 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Rocky 3 konusu nedir, Rocky 3 oyuncuları kimler ve Rocky 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ROCKY 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kısa bir süre sonra Rocky'e yeni rakipler çıkmaya başlar. Clubber Lang tarafından kavgaya çağrılan ve ardından Lang tarafından yenilen Rocky, yeni bir maç için çalışmaya başlar. Kendisini çalıştıran Mickey'i kaybettiği için, yakın dostu Creed onu çalıştırmaya başlar.

ROCKY 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sylvester Stallone

Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 1982 (99 dk)

Senaryo: Sylvester Stallone

Yapımcı Firma: Chartoff-Winkler Productions

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Rocky III