Robotlar, 2030 Yılına Kadar 20 Milyon İnsanı İşsiz Bırakacak

Yapay zeka ve otomasyonun artık sektör fark etmeksizin her yerde kullanılmaya başlandığı aşikâr. İnsanlar teknolojik manada geliştikçe yapılması gereken "şeylerin" sayısı da azalıyor. Buna göre robotların 2030 yılına kadar küresel anlamda imalat işlerinin yüzde 8,5 kadarını alması bekleniyor.

Oxford Economics'in yaptığı çalışmaya göre, önümüzdeki on yıl içerisinde imalat sektöründe çalışan yaklaşık 20 milyon kişi işsiz kalacak. İnsanların yerini otomasyon makineleri (yani robotlar) alacakken, bu sayıyı orana döktüğümüzde her 1,6 kişinin yerine getirdiği işin 1 robot tarafından halledilebildiği ortaya koyuluyor.

Rapor, bu değişimden en çok etkilenecek bölgelerin ekonomisi zayıf olan ülkeler olacağını söylüyor. Daha az yetenek ve düşünce gerektiren işlerde insana neredeyse hiç gerek kalmayacakken, gelişmiş olmayan ülkelerde işsiz sayısının birden artması oldukça muhtemel. Artan ekonomik eşitsizlikten kurtulabilmenin en kolay yolu ise insanların robotların yapamayacağı işlere yönelmesi.

Yukarıdaki paragrafta da belirttiğimiz üzere yetenek ön plana çıkacakken, sosyal zekayı kullanma, empati yapabilme becerileri iş bulma konusunda öncelik olacak. Bu yüzden kişinin kendine yatırım yapması oldukça faydalı olacaktır.

Yapılan diğer araştırmalar, 200 yılından bu yana yaklaşık 1,7 milyon insanın otomasyonlaşma yüzünden işsiz kaldığını ortaya koyarken, Çin'in 2030 yılına gelindiğinde bilfiil olarak 14 milyon endüstriyel robot kullanacağı bekleniyor.