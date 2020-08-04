"Robotik cerrahisinde yeni yöntem iyileşme süresini kısaltıyor" Robotik cerrahinin diz ya da kalça protezi ameliyatı sırasında doğruluk ve hassasiyeti arttırmak için kullanılan yardımcı sistemler olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Ender Sarıoğlu ve Op. Dr.

Robotik cerrahinin diz ya da kalça protezi ameliyatı sırasında doğruluk ve hassasiyeti arttırmak için kullanılan yardımcı sistemler olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Ender Sarıoğlu ve Op. Dr. Yiğit Erdağ, ameliyatın planlanmasından, verilerin elde edilmesine ve sisteme yüklenmesiyle, ameliyatın gerçekleştirilmesine kadar robotik sistemin kullanıldığının altını çizdi.

Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Cerrahın kontrolü altında yapılan ameliyatlarda 'robot', planlanan kemik kesilerinin hatasız ve önceden planlandığı gibi uygulanmasında cerraha yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. "Robotik Cerrahi" özel eğitim ve deneyim gerektirir. "Navio Robotik Sistem"in diğer sistemlere göre en önemli avantajı, ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografiye ihtiyaç duyulmaması ve bu sayede radyasyona maruz kalınmasını önlemektir" dedi.

HASTAYI DÜŞÜNEN SİSTEM; AĞRISIZ VE İYİLEŞME SÜRESİ KISA

Diğer protez cerrahilerde olduğu gibi uygun anestezi altında, ilk olarak robotik sistem kullanılarak hastanın diz ekleminin 3 boyutlu modellemesinin oluşturulduğunu belirten Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ender Sarıoğlu, bu model üzerinde, operasyon sırasında yapılacak kemik kesilerinin matematiksel olarak hesaplanarak en ince ayrıntısına kadar planlandığını ve böylece eklemin doğal kinematiklerine en uygun boyuttaki protezin seçilebildiğini söyledi.

"AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRESİ AĞRISIZ OLUYOR"

Sarıoğlu, "Sistem, bu hesaplamaların gerçek zamanlı olarak denenmesine izin verir. Bu sayede ameliyatın en ince detayı ile planlaması yapılabilir, gerekli ayarlamalar sonrasında mükemmel sonuca ulaşılır. Daha sonra bu planlama navigasyon yardımı ile hasta üzerinde gerçekleştirilir. Sistem kesiler sırasında önceden yapılan planlamaya uygun olarak çalışır, planlama dışına çıkılmasına izin vermez. Cerrah uygulama sırasında hem cerrahi alanı yönetir hem de bilgisayar ekranından 3 boyutlu olarak yapılan işlemi kontrol eder. Milimetrik hassasiyette kesiler ile protez en uygun şekilde yerleştirilir. Sistem sayesinde son bir kontrol daha yapılır ve işlem sonlandırılır. Bu sistem hata payını minimuma indirirken, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de daha kısa, daha ağrısız ve daha rahat olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

PROTEZLERDE ÇIKIK RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

Kullanılan "Navio Robotik Sistem"inin, unikondiler (kısmi), bikondiler ve total diz protezleri ayrıca total kalça protezleri ameliyatlarında başarılı olarak uygulanabildiğinin altını çizen Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Robotik Cerrahi" ile protez uygulamasının en önemli faydasının ameliyatın gözle görülenden daha hassas şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağladığını söyledi. Op. Dr. Yiğit Erdağ, özellikle diz protezi ameliyatlarında protez sağ kalımının ve hasta memnuniyetinin kilit noktalarının, protez boyu ve diziliminin, ek olarak yumuşak doku dengesinin ideal ölçülerde sağlanması olduğunu vurguladı.

Robotik cerrahinin bu hedeflere hataya yer bırakmaksızın ulaşılmasını sağlayan yardımcı sistemler olduğunu söyleyen Erdağ, benzer şekilde kalça protezi ameliyatları sonrasında yüzde 4 oranında görülebilen protez çıkık riski komplikasyonlarının da bu sistem sayesinde yüzde 1 gibi oranlara düştüğünü aktardı.

Kaynak: DHA