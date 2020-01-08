Robot Pinokyo 12 Ocak'ta İş Sanat'ta izleyicilerle buluşacak
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Robot Pinokyo 12 Ocak'ta İş Sanat'ta izleyicilerle buluşacak

İş Sanat'ın yeni çocuk oyunu Robot Pinokyo, 12 Ocak Pazar günü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

08.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:55
Robot Pinokyo 12 Ocak'ta İş Sanat'ta izleyicilerle buluşacak

İtalyan yazar 'nin bütün dünyada tanınan kahramanı Pinokyo, bu kez "robot çocuk" olarak tiyatro sahnesine taşınıyor.

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Oyunun müzikleri ise Tolga Çebi'ye ait.

Bugünün dünyasında iyilik, dostluk, paylaşmak, sevgi gibi kavramları öğrenene kadar bir çocuk hangi engelleri aşmak, ne tür bulmacaları çözmek, nelerle yüzleşmek durumunda kalır? Robot çocuk Pinokyo'nun maceralarına hep birlikte tanık olacağız.

Kaynak: Bültenler
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