Robot Pinokyo 12 Ocak'ta İş Sanat'ta izleyicilerle buluşacak

08.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:55

İtalyan yazar Carlo Collodi'nin bütün dünyada tanınan kahramanı Pinokyo, bu kez "robot çocuk" olarak tiyatro sahnesine taşınıyor.

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Oyunun müzikleri ise Tolga Çebi'ye ait.

Bugünün dünyasında iyilik, dostluk, paylaşmak, sevgi gibi kavramları öğrenene kadar bir çocuk hangi engelleri aşmak, ne tür bulmacaları çözmek, nelerle yüzleşmek durumunda kalır? Robot çocuk Pinokyo'nun maceralarına hep birlikte tanık olacağız.

Kaynak: Bültenler