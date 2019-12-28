Roboski'nin 8. yıl dönümü: Uludere'de ne oldu? Dava hangi aşamada?
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Roboski'nin 8. yıl dönümü: Uludere'de ne oldu? Dava hangi aşamada?

Kamuoyunda "Roboski Katliamı" olarak bilinen olayda 8 yıl önce ne oldu? Hukuki süreç nasıl işledi?

28.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 07:12
Roboski'nin 8. yıl dönümü: Uludere'de ne oldu? Dava hangi aşamada?

Kamuoyunda "" olarak bilinen olayın bugün 8. yıl dönümü. Şırnak'ın ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () bağlı savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetti.


"Katliam" olarak nitelendirilen olayla ilgili Ankara "kasıt" olmadığını duyururken; TSK da köylülerin "PKK'lı sanılarak" vurulduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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