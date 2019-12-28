Roboski'nin 8. yıl dönümü: Uludere'de ne oldu? Dava hangi aşamada?
Kamuoyunda "Roboski Katliamı" olarak bilinen olayda 8 yıl önce ne oldu? Hukuki süreç nasıl işledi?
Kamuoyunda "Roboski Katliamı" olarak bilinen olayın bugün 8. yıl dönümü. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetti.
"Katliam" olarak nitelendirilen olayla ilgili Ankara "kasıt" olmadığını duyururken; TSK da köylülerin "PKK'lı sanılarak" vurulduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle