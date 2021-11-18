9 yıl önce yaşanan olay ile tanınan Roboski günümüzde de merak edilen birkonu haline geldi. Peki, Roboski nerede, hangi ile bağlı? Roboski anlamı ne?

ROBOSKİ NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Ortasu (Kürtçe: Roboski), Şırnak ilinin Uludere ilçesine bağlı bir köydür.

TARİHÇE

Köy, tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alması nedeniyle çok eski bir yerleşim birimidir. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında bölgeye yerleşen Sindi ve Guyan aşireti tarafından son halini almış olan köydür.

Ortasu, 34 vatandaşın hayatını kaybetmesi olayıyla (Uludere olayı) bilinir olmuştur.

COĞRAFYA

Şırnak iline 60 km, Uludere ilçesine 23 km uzaklıktadır.

NÜFUS

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007 - 1575

2000 - 621

1997 - 696

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