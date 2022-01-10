Roblox, Çin mobil uygulamasını kapattı

Roblox Çin internet sitesinde duyurulduğu üzere, 8 Aralık tarihinde uygulama mağazalardan çıkarıldı. Yapılan paylaşımda uygulamayı test ettikleri için oyunculara teşekkür ediyor ve geliştiricilerin "ürünü optimize etmeye devam edeceğini" açıkladı.

Roblox sözcüsü James Key yaptığı bir açıklamada, "Geçen yıl, Çin'de test ettiğimiz ve yinelediğimiz 3D deneyimlerden oluşan sürükleyici bir sanal evren inşa etme vizyonuyla LuoBuLeSi olarak da bilinen Roblox Çin'i piyasaya sürdük." dedi.

Roblox uygulamasının neden kaldırıldığına gelince, James Kay, uygulamanın başka bir sürümünü oluşturmaya hazırlanırken "bir dizi önemli geçici eylemin gerekli olduğunu" söyledi. Kay, yeni sürümün ne zaman piyasaya sürüleceğine dair ek bir ayrıntı paylaşmadı.

Roblox Çin'in geçici olarak kapanması, ülkede bir başka popüler oyunun aniden durdurulmasına işaret ediyor. 2021 senesi boyunca Çin hükümeti oyunlara karşı aldığı sert önlemler sonucunda birçok oyunun erişimi Çin'de engellendi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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