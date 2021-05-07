Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
Otomonilin arka koltuğundaki danalar Mehmet Yıldız'In açıklamaları RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası'na götürmek istediği iki danasını otomobilinin arka koltuğunu yatırarak taşıdı.
Otomonilin arka koltuğundaki danalar
Mehmet Yıldız'In açıklamaları RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası'na götürmek istediği iki danasını otomobilinin arka koltuğunu yatırarak taşıdı.
Yaylaya çıkmadan önce benzin istasyonuna uğrayan Yıldız'ın danalarını otomobiline koyması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı