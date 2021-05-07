Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
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Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Otomonilin arka koltuğundaki danalar Mehmet Yıldız'In açıklamaları RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası'na götürmek istediği iki danasını otomobilinin arka koltuğunu yatırarak taşıdı.

Otomonilin arka koltuğundaki danalar

Mehmet Yıldız'In açıklamaları RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası'na götürmek istediği iki danasını otomobilinin arka koltuğunu yatırarak taşıdı.

Yaylaya çıkmadan önce benzin istasyonuna uğrayan Yıldız'ın danalarını otomobiline koyması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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