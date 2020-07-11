Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı

Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı Üstü çürüyen aracını ahşap ile değerlendirdi Rizeli mobilya ustası Metin Tercan pratik zekasını kullandı ve çürümeye yüz tutan aracını ustalığı ile değerlendirdi.

11.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:49

Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı

Üstü çürüyen aracını ahşap ile değerlendirdi

RİZE - Rizeli mobilya ustası Metin Tercan pratik zekasını kullandı ve çürümeye yüz tutan aracını ustalığı ile değerlendirdi. Mobilya yapımındaki ustalığını konuşturarak kendine ahşaptan kamyonet yapan Tercan, "Araca henüz isim koymadım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği bir ismi seve seve aracıma koyabilirim" dedi.

Pratik zekası ve çözümleri ile ön plana çıkan Rizeliler yine adından bahsettirecek bir olaya imza attı. Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Metin Tercan isimli mobilya ustası evinin önünde duran ve uzun süredir kullanılmayan 1988 model aracının çürüdüğünü fark etti. Gerçekleştirdiği testler sonucunda motorunun sağlam olduğunu gören Tercan, motoru araçtan ayırdı ve diğer kısımlarını hurdacıya verdi. Motor ile kendisine tek koltuklu binek bir araç yapmak için yola çıkan Tercan, her seferinde bir şeyini daha yapayım derken mobilya yapımındaki ustalığını konuşturarak kendisine ahşaptan kamyonet yaptı.

Aracı yapmak için 1 buçuk yıl uğraştığını fakat sonunda güzel bir şey çıktığını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Metin Tercan, "88 model bir arabam vardı. Arabanın kupası burada çürümeye başladı. İçerisinden motorunu aldım. Revizyonunu, rektefiyesini yaptım. Denedim, baktım ki çalışır halde. Köyde gezmek için ufak bir şey yapmayı düşünmüştüm. Fakat bunu yaparken bayağı bir hoşuma gitmeye başladı. Bu hale getirene kadar tam 1 buçuk yılımı verdim. Baktım güzel oluyor ben buna daha detaylı çalıştım, daha güvenceli, çok daha sağlıklı bir şekilde yaptım. Ortaya güzel, el emeği bir araba ortaya getirdim" dedi.

Sıradaki hedefinin su ilçe çalışan bir araba yapmak olduğunu, kafasında tasarımlarını tamamladığını belirten Tercan, "30 bin metre kare üzerine kurdukları fabrikada elektrikli araba üretmeye başladılar. Ben ise 50 metre kare marangoz atölyesinde benzinli bir araç yaptım. İkinci bir araç daha yaparsam su ile çalışan bir araç yapabilirim. Bundan sonra Allah sağlık verirse bana öyle bir çalışma kafamda tasarladım. Bütün hayalim budur" şeklinde konuştu.

Araca ruhsat verilemeyeceğini bildiğini fakat sadece hafta sonları Rize merkeze kadar inebilmek adına bir belgesi olsa çok mutlu olacağını dile getiren Rizeli mobilya ustası Tercan, "En azından Rize'ye kadar, sadece Cumartesi, Pazar günleri denize kadar gitmek kaydı ile bir belge verilse bana sevinirim. Eğer mümkünse bunu emniyet amirlerimden, mülki amirlerimden rica ediyorum. Bu şuanda piyasada olan arabalar gibi muayeneden geçemezse hiç bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Araca henüz isim koymadığını ve komşuları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği bir ismi seve seve aracına koyacağını sözlerine ekleyen Tercan, "Benim kendi patentim yok ki ismimi koyayım, şirketim yok ki ismini versem. Kendi adımı yazarım anca eğer yazarsam. Ama Cumhurbaşkanımız ismi bu olsun derse onu seve seve araca veririm" diye konuştu.

Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Yılmaz Tunç Hulusi Akar Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ece Erken Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Rizeli mobilya ustası kendisine ahşaptan araba yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 16:01:07. #1.15#
title