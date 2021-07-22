Artvin Murgul'da sele kapılan bir kişi kayıp

Artvin'deki sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murgul'da bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağıştan en çok Rize ve Artvin etkilendi. İki ilde derelerin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini de su bastı. Felaketin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da selin en çok etkilediği Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.

"KAYIP KİŞİNİN CEP TELEFONU SİNYAL VERİYOR AMA ULAŞMADA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Bakan Soylu, "1 vatandaşımızın Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var. Buna ait çalışma da gerçekleştiriliyor. Telefon sinyalini baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmada güçlük yaşıyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş