Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
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Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar

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Batı Karadeniz 4 gündür sağanak yağışlara teslim. Sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarından sonra, Rize Valisi'nin lüks makam aracı sosyal medyada gündem oldu.

Karadeniz 11 Ağustos'tan bu yana sele teslim olmuş durumda. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel yüzünden adeta ikiye bölündü. Onlarca can kaybının yaşandığı ve yüzlerce vatandaşın evlerini kaybettiği felaket için yardım kampanyaları başlatıldı.

VALİ'YE ELEŞTİRİ YAĞMURU

Söz konusu yardım kampanyalarını destekleyen de var, eleştiren de. Sosyal medyada bu tartışmalar sürerken, Rize Valisi Kemal Çeber'in makam aracı gündem oldu. Audi A8 Long Luxury marka aracın fotoğrafını görenler Vali'yi eleştiri bombardımanına tuttu.

CÜNEYT ÖZDEMİR DE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuya tepki gösterenlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Özdemir, "Bir kamu görevlisi A8'e bindiği sürece ben IBAN'a hiçbir yardımda bulunmayacağım" dedi.

Sosyal medya tepkilerinden bazıları:

Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar


Rize Valisi'nin milyonluk makam aracı sosyal medyanın dilinde! Yerden yere vuruyorlar
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Haber Yorumları (1)
KADİR BEDİR : Devlet ve kurumlarının başındakilerin kullandığı ultra lüks araçların( araba,uçak vs) toplam maliyetiyle ekonomi şaha kalkar.
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