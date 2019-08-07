Rize 'POMEM' 23. dönem mezunlarını verdi

07.08.2019 17:21

Rize Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 23. dönem memurluğa ilk adımını atacak 551 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlenerek kura çekimi yapıldı.

Törene, geçen yıl makamında uğradığı menfur saldırıda Şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Törende bir konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber başarılı ve zorlu bir eğitimin ardından 551 kişinin bugün yemin ederek mesleğe adım atacağını belirterek, "Okulumuzun amacı öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygılı her şartta görev yapmaya hazır vatan ve millet sevgisiyle dolu, doğru ve dürüstlükten ödün vermeyen ve adil davranan meslektaşlarımızı yetiştirmektir" dedi.

Konuşmaların ardından 23. dönem birincisi Uğur Karatilki mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren ilk 10 öğrenciye plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Yemin töreni başladığı sırada bir polis memuru adayı rahatsızlık geçirdi. Ayakta sallanmaya başlayan polis memuru adayı çevredekiler tarafından düşmemesi için tutularak tedavi edilmek üzere alanın dışına çıkartıldı.

Öte yandan, yemin törenine Vali Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz ve aileler katıldı. - RİZE

Kaynak: İHA