Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2 Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2 (esnafın risk için uyarılması)

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2 (esnafın risk için uyarılması) Kaynak: DHA