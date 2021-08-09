Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon mezarı başında anıldı
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Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon mezarı başında anıldı

Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anılan Rize eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon ölümünün 38. yılında Rize Kalesi'nde yer alan mezarının başında anıldı.

'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anılan Rize eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon ölümünün 38. yılında Rize Kalesi'nde yer alan mezarının başında anıldı.

Ekrem Orhon'u anma programına oğlu Asya Orhon, kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Valisi Kemal Çeber, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Belediye Başkan Vekili Aydın Bilsel, protokol konuşmalarını Milletvekili Muhammed Avcı ve Rize Valisi Kemal Çeber yaptı.

Program İmam Hatip Davut Aslan'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dualarıyla sona erdi. - RİZE

Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon mezarı başında anıldı
Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon mezarı başında anıldı
Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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