Rize kalp nakli bekleyen esila'nın çağrısına çaykur rizespor'dan destek

11.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:42

Kalp nakli bekleyen Esila'nın çağrısına Çaykur Rizespor'dan destek

Rize'de, kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi (11) yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde organ bağışına dikkat çekmk için çizdiği kendi kalbi 'siyah', mezarlıta ölü kişinin kalbi 'kırmızı' temalı resim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Küçük kız için harekete geçen Çaykur Rizespor taraftarları da organ bağış kampanyası başlattı. Esila, Hem kendim hem de benim gibi çaresiz bekleyenlerin umudu olmak istiyorum dedi.

Çaykur Rizespor'un antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kızı Esila'ya, 11 ay önce tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği tanısı konuldu. Kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde organ bağışına dikkat çekmk için çizdiği kendi kalbi 'siyah', mezarlıta ölü kişinin kalbi 'kırmızı' temalı resim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Hastanedeki gözlemlerini çizdiği ve üzerine 'Organlarımızı cennete götürmeyin, onlara cennette değil burada ihtiyaç var' yazdığı resmi dev bir afiş haline getirilip İstanbul'da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cephesine asıldı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve taraftarlar da, paylaşım üzerine harekete geçerek organ bağışında bulunup farkındalık yaratmak için, Çaykur Didi Stadyumu önünde bağış noktası kurdu. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, organ bağışında bulunacak taraftarların taleplerini almaya başladı, bağışta bulunanlara bağışçı kartı verdi. Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve berberindeki yönetim kurulu üyeleri de bağış noktasına giderek organlarını bağışladı.

Organlarını bağışlayan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, 'Bu olay insanlığa hizmet etmektir. Öldükten sonra yapacak hiçbir şey yok. Nasıl olsa organlarını kullanamıyorsun. Birilerinin bundan faydalanmasından daha güzel bir şey var mı Tüm vatandaşlarımızın organlarını bağışlamasında fayda var. Bizim taraftarımız hep iyidir. Taraftar ve yönetim iç içeyiz. Rize ile bütünleşmişiz. Herkes yaparsa organ bağışı olayı yayılır. Biz ne varsa bağışladık dedi.

Çaykur Rizespor taraftarları da Esila'nın yanın da oldukları mesajını verdi.

ANNE HERKES ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ANLAMALI

Kızının organ bağışına dikkat çekmek için bir resim çizdiğini anlatan Zeynep Tüfekçi, Hastanede arkadaşları çok zor durumdaydı. Esila gibi kalp destek cihazı ile yaşayan biri vardı ama onda pıhtı atmaya başladığı için cihaz artık çalışmıyordu, kalbini zorluyordu ve durumu kötüye gidiyordu. Esila arkadaşının bu durumunu gördü ve bir resim çizdi. Kendinin elinde balonlar vardı ve kalbi siyahtı, çizdiği mezarlıta yatan kişinin ise kalbi kırmızıydı. Bana 'Anne beyin ölümü gerçekleşen insanların kalpleri sağlam ama kalplerinin sonlanmaları bekleniyor o şekilde toprağa gömülüyor. Bak onların kalbi kırmızı canlı ama benimkisi siyah ben ayaktayım. İşte ben o yüzden bu resmi çizdim? dedi. O resimi sosyal medyada paylaştık, her yere yayıldı. Hala da paylaşılmaya devam ediyor. Arkadaşına cihaz değil o gün kalp geldi. İnanılmaz bir mucize yaşandı diye konuştu.

ESİLA BU CİHAZIN DURMASI DEMEK ÖLMEM DEMEK

1 yıl önceye kadar gayet sağlıklı olduğunu söyleyen Esila Tüfekçi de Voleybol oynuyordum, okula gidiyordum, koşuyordum. Sonra öksürmelerim başladı, mide bulantısı oldu, merdivenleri çıkamadım, kalbim beni zorladı. Sonra tahliller falan, duyduğumda çok panik olmuştum, annem ağlıyordu, ambulansa binip Ankara'ya gidince neler olduğunun farkına vardım. Hastalığım süresince herkes bana çok destek oldu, bu bana moral verdi. Şuan cihazla yaşıyorum, onunla nefes alıyorum, onunla yürüyorum. Ama tabiki nakil olmam lazım. Çünkü bunun da belirli yılı var, 5 ile 7 yıl arası. Yani kalp nakli olmam şart. Kalp destek cihazı şarjlı pillerle çalışıyor, şarjı bittikçe değiştiriyorum. Bu cihazın durması ölmem demek, yağmurda çamurda banyo ederken bunu kullanmak zorundayım, su değmemesi de gerekiyor. O yüzden banyo ederken özel kılıfı var. Çok dikkatli olmalıyım dedi.

Yoğun bakımda kaldığı sürece bilincinin açık olduğu anlatan Esila, Orada yaşanan ölümlere şahit oldum. Birçok beyin ölümü oluyordu ama organlarını bağışlamıyorlardı, kalplerinin sonlanması bekleniyordu. Bu durumu anlatan bir resim yapmak istedim. Kalp destek cihazı olan ama durumu kötüye giden bir arkadaşım vardı onu da düşünerek bir resim çizdim. Sosyal medyada yayıldı, bir duyarlılık oldu, arkadaşım kalbine kavuştu. Hem kendim hem de benim gibi çaresiz bekleyenlerin umudu olmak istiyorum. Organ bağışı hayat kurtarır ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA