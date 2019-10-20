Rize istanbul'da 'rize tanıtım günleri' coşkusu

20.10.2019 14:25

İstanbul'da 11'incisi düzenlenen 'Rize Tanıtım Günleri', yoğun katılımla devam ediyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceğini söyledi.

İstanbul, Maltepe Sahili etkinlik alanında düzenlenen "11. Rize Tanıtım Günleri" sürüyor. Tanıtım günlerinin Rize'nin iç ve dış turizmine büyük katkısı olduğunu vurgulayan İstanbul Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Albayrak, 'Bu tanıtım günlerinin Rize'ye büyük bir faydası olduğunu görüyoruz. Buraya gelenlerin yüzde 50'si Rizeli olmamasına rağmen bizim kültürümüzü, folklorumuzu, otantik ürünlerimizi ve insanımızı seven kitlelerden oluşmaktadır. Biz Rize'nin her platformda tanıtımının yapılmasını istiyoruz. Tanıtım yanında bu yıl akademik çalışmalara çok önem verdik. Rize'ye ait bütün konuların konuşulmasını istedik. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini ön plana çıkarmak istedik. Yeşilay ile yaptığımız ortak çalışmada 'bırakalım sigarayı, içelim Rize çayını' sloganı ile proje hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız da günlere katılarak bizleri onurlandıracak. Rize bezinin defilesi, kenevire ait sunumlar da olacak. Tüm İstanbul halkını, hemşehrilerimizi Rize Günlerine davet ediyorum. Herkesin buradaki güzellikleri görmesini arzu ediyorum. Bizim coşkumuza ve sunumumuza ortak olmalarını istiyoruzö dedi.

VALİ ÇEBER: RİZE'NİN BİR METREKARESİ BİLE İHMAL EDİLMEYECEK KADAR GÜZEL

İstanbul Rize Günlerine öncelikle Rize'nin sevgisini sonra da Rizelilerin sevdiği ve Rizeli olmayanların da seveceği şeyleri getirmeye gayret ettiklerini söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, "Rizeliler memleketlerini çok sever ve 'mübarek topraklar' diye bahsederler. İstanbul'da bizim mukaddes topraklarımız. İstanbul yaşayan yaklaşık 500 bin civarında Rizeli var. Bunların hepsi Rize ile yoğun irtibatı olan hemşehrilerimizdir. Buradaki etkinlik alanında herkes Rize'den bir şeyler bulabiliyor. Rize'de çok şey var, bir metrekaresi bile ihmal edilmeyecek kadar güzel bir doğaya sahiptir. Bir tarafta masmavi deniz diğer tarafta ise yemyeşil doğa. En çok Ayder biliniyor ama 130'a yakın yaylamız var. Bunun yanında yine aynı sayılarda şelalelerimiz, tarihi kemer köprülerimiz, kendine özgü mutfağımız var. Rizeli insanların samimi, içten, heyecanlı ve misafirperver yapısı ile birlikte bunların hepsini toparlayıp sembolik anlamda bu değerleri tanıtmaya çalıştıkö diye konuştu.

BAŞKAN METİN: HERKESİ RİZE GÜNLERİNE DAVET EDİYORUZ

İstanbul Rize Günleri'nin çok güzel bir atmosferde ve havada geçtiğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise "Rize'yi köyleri, ilçeleri, mahalleleriyle ve kültürüyle İstanbul'a 4 günlüğüne de olsa taşımak hemşehrilerimizi etkinlik alanını ziyaret edenleri mutlu etti. Çarşamba gününden bu yana etkinlik alanını ziyaret edenler doğamızı kültürümüzü genç kuşaklara gösteriyor. Bu anlamda güzel bir tanıtım oldu. Rize'den daha fazla Rizeli İstanbul'da yaşıyor. Onlara 4 günlüğüne de olsa Rize'yi yaşatabilmek vadilerimizi göstermek bizi de onları da mutlu ediyor. Etkinliklerimiz olacak. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etkinliklerimizi ziyaret edecek. Tüm hemşerilerimizi herkesi Rize Günlerine davet ediyoruzö dedi.

Çarşamba günü başlayan organizasyon, bu akşam yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: DHA