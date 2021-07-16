Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
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Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybeden, aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybeden, aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Çarşamba günü öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yamaçtan kopan toprağın tek katlı ahşap evin bir bölümünü yıkması sonucu yaşamını yitiren Aynur Karaali (66) ile çocukları Mustafa (40) ve Ayşe Karaali'nin (28) cenazeleri, kent merkezindeki Sahil Camisi'ne getirildi.

Karaali ailesinin üç ferdi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ballıdere'ye götürüldü.

Cenaze törenine Karaali ailesinin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Valisi Kemal Çeber ile vatandaşlar katıldı.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Yazıcı, törende aile fertlerine başsağlığı diled

Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)
Sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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