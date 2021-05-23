Rize'deki gerginlik sonrası vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'deki ziyareti sırasında bir esnafın, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz, açıklama yapar mısınız?" sorusunun ardından ortalık karıştı. Çıkan arbedede İYİ Partililer tarafından yumruklanıp hakarete maruz kalan esnafın şikayeti üzerine savcılık, İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güney ve İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel hakkında soruşturma başlattı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz, açıklama yapar mısınız?" demiş; Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum" karşılığını vermişti.

YUMRUK YİYİP HAKARETLERE MARUZ KALMIŞ

Bunun üzerine çıkan tartışmada, ilçede esnaflık yapan Hüseyin Yılmaz, Akşener'in korumaları tarafından darbedildiğini söyledi. Yılmaz, kendisine yumruk atıldığını, küfürler ve hakaretler edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Esnaf Hüseyin Yılmaz

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen şikayet üzerine, inceleme başlatıldı. İncelemede Yılmaz'a yumruk atan kişinin İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin olduğu, küfür ve hakaretler eden kişinin ise İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel olduğu belirlendi. Yangel ve Güneyin hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.