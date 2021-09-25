Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji 'sarı' uyarı verdi - Haberler
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Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji "sarı" uyarı verdi

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından yaylalarda bulunan vatandaşlar, köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından yaylalarda bulunan vatandaşlar, köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

İlkbaharda yaylalara göç edenlerin büyük bölümü, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bu zamana kadar köylere dönmemeyi tercih etti.

Bölgede son günlerde havaların hızla soğuması ve karın etkili olmasıyla Çamlıhemşin ilçesinde bazı yaylacılar, daha alçak rakımlı köylere inmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Rize için "sarı" uyarı verildiği duyuruldu.

Açıklamada, 2 bin metre üzeri yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği vurgulandı.

Yağışın, yarın sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji sarı uyarı verdi

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji sarı uyarı verdi

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji sarı uyarı verdi

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji sarı uyarı verdi

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AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji 'sarı' uyarı verdi - Haberler
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