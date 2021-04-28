RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ 8'İNCİ GÜNÜNDE

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor.

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Jandarmanın müdahalesine rağmen 8 gündür alanda bekleyişini sürdüren bölge halkı, iş makinesinin çalışmasını engellemeye çalışıyor. Yöre halkına civar köy ve ilçelerden gelenler de türkü ve horonlarla destek veriyor.

Karadeniz'in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'örnek yayla' modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize'nin İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesi tepkilere yol açtı. Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini savunan yöre halkı, 'yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız' mesajı ile 8 gün önce nöbete başladı. Köylerinde çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan bölge halkı, İyidere'de deniz doldurularak yapılacak lojistik liman projesi için planlanan taş ocağının daha yakın, daha az maliyetli ve doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda açılmasını istiyor. Birkaç gün önce taş ocağı için vadiye getirilen iş makineleri bölgede tansiyonu yükseltti. Jandarmalar eşliğinde alana sokulan ve çalışmaya başlayan iş makinesinin önünü kesen 8 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan kişiler bugün yeniden alana geldi. Yeniden alanda toplanan grup, iş makinesinin çalışmasını durdurmak istedi. Jandarma ekipleri ile halk arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Yöre halkının alanda bekleyişi sürerken, yamaç alanda ayağı kayan bir kadını jandarma ekipleri tutmaya çalıştı.

BELEDİYE HALK KOROSU ALANDI

İkizdere'de taş ocağına karşı mücadele veren yöre halkına çevre köy ve ilçelerden destek geliyor. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde alana gelenler türküler söyleyerek, alkışla tempo tutuyor, horon oynuyor. Fındıklı Belediyesi halk korosu da geldiği alanda türküler seslendirdi. İş makinelerinin orman içi yolu açtığı alanda ise çevre tahribatı oluştuğu belirtildi. Gün boyu alanda bekleyenler, akşam evlerine dönüyor, sabah ise yeniden geliyor.

Bu arada bölgeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Trabzon Milletvekili AHmet Kaya halkla görüşlü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı