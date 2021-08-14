Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
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Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina sürüklenerek yan yattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası toprak kayması nedeniyle 3 katlı bina sürüklenerek yan yattı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından ilçeye bağlı Esendağ Köyü Esnaflar Mahallesi yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde ise yolun kenarındaki 3 katlı inşaat halindeki bina toprakla birlikte kayarak yan yattı.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce evin zemininde toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

Yeniden bir toprak kayması gerçekleştiğini dile getiren Kara, "Sabah saat 5 gibi kalktık. 4-5 gündür zaten yağmur yağıyordu. Evin yıkılacağını bekliyorduk. Sabah 9 gibi ev kendiliğinden kaydı. O anı gördük ve yaşadık. O evin böyle durması bizi de korkutuyor." dedi.

Kara, toprak kayması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Yolumuz gitti, hastalarımız var. Yaşlı kadınlar var. Bu insanlara bir şey olursa buraya ambulans da gelemez. Bir an önce kayan yolun yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Kara ise sabah saat 05.00 gibi kalktığında evin yerinde olduğunu anlatarak, "09.00 gibi ev kaydı. O an gürültüyü duydum. Yolumuz koptu, mağduruz. Ben de, biz de bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi Ahmet Kara'nın birkaç yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı
Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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Çayeli'nde şiddetli yağışın ardından 3 katlı bina kayarak yan yattı - Haberler
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