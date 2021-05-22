Rize'de protokol bahçeye girdi, çay topladı

RİZE'de bahçeye giren protokol üyeleri çay topladı.

RİZE'de bahçeye giren protokol üyeleri çay topladı. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim "Tıbbi makalelerde çay içmenin koronavirüse iyi geldiği belirtildiği gibi bahçede çay hasadı yapmak da virüse karşı iyi geliyor" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim çay bahçesinde hasat yaptı. Protokol üyeleri üreticilere pandemi kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, bereketli sezon diledi.

Vali Çeber, çayın bölgenin önemli değeri olduğunu belirterek, "Pandemi ile iki yıldır farklı bir çay sezonu yaşıyoruz. Geçen sene nasıl çay sezonumuzu gayet sağlıklı ve verimli şekilde tamamladıysak, bu sene de aynısının olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii bu noktada müstahsillerimizin, ortakçılarımızın, yarıcılarımızın ve işçi kardeşlerimizin pandemi ile birlikte onların davranış tarzları bizim için çok daha önem arz ediyor. Biz her türlü tedbiri alıyoruz, ama işin aslı da vatandaşımızın kendisine kalıyor. Bu sene herhangi bir ekstra yasak kararı kısıtlama kararı almadık. Müstahsilimize, çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Onların göstereceği özenle sağlıklı sıhhatli bir çay sezonu geçireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'ÇAY HASADI BAŞLADI, VİRÜS BERTARAF OLDU'

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de, "Tıbbi makalelerde çay içmenin koronavirüse iyi geldiği söylendiği gibi bahçede çay hasadı yapmak da virüse iyi geliyor. Bahçede üreticiler birbirlerinden mesafeli şekilde çay hasatlarını yapıyor. Temiz havada, doğa ile iç içe çalışıldığı için virüs için endişeli bir durum yok. Zaten hem üreticilerimiz hem çalışanlarımız geçen yıldan pandemi tedbirlerine alışkın. Bölgenin en güzel dönemi ve çay hasadı başlayınca koronavirüs de bertaraf oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş