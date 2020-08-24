Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
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Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı

Ağustos ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde Rize'de bulunan Ovit Dağı'nın zirvesine kar yağdığı görüldü.

24.08.2020 07:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:35

Ülkemizde Giresun'un ilçeleri sağanak yağış ardından meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Adana Kozan'da ise çıkan yangında 200 hektar alan kül oldu. Rize'de Ovit Dağı ise beyaza büründü.

2 BİN 640 METRE RAKIMA AĞUSTOS AYINDA KAR

Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı. Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit Dağı'na ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.

Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Haber Yorumları (2)
DENETİİMLİ SERBESTLİK: Bence bu rakımda normal sıcaklık her 100 m 0,5 C düşer normal kardeşim olağanüstü değil
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GÜNAYDIN: 2020 şaşırtmaya devam ediyor
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