Rize'de otomobilin içini elektrikli süpürgeyle temizlerken akıma kapılan kadın öldü
Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin iç kısmını elektrikli süpürgeyle temizlediği sırada akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin iç kısmını elektrikli süpürgeyle temizlediği sırada akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hurmalık köyünde yaşayan Sakine Yavuz (55), park halindeki otomobilini temizlemek için evinin önüne geldi.
Otomobilin içini elektrikli süpürge ile temizlemek isteyen Yavuz, bu alana evinden uzatma kablosu çekti. Elektrikli süpürgenin fişini uzatma kablosuna takan Yavuz, akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un öldüğünü belirledi.
Yavuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal