Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 4 yaralı
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Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 4 yaralı

Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım - Haberler | Güncel

Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Barut yönetimindeki 53 DD 021 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Barut ile Musa, Sündüz ve Mert Sarıbaş yaralandı.

Ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım

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