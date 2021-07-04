Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 4 yaralı
Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Barut yönetimindeki 53 DD 021 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Barut ile Musa, Sündüz ve Mert Sarıbaş yaralandı.
Ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım