Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler
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Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 53 AAZ 629 plakalı minibüsü kullanan Recep Yılmaz, Şenyuva köyünde karşı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobile

çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada minibüs savrularak, dere kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile 6 kişi, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri

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