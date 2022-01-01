Minibüsün dere kenarına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 53 AAZ 629 plakalı minibüsü kullanan Recep Yılmaz, Şenyuva köyünde karşı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobile

çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada minibüs savrularak, dere kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile 6 kişi, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.