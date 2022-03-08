Rize'de marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı

RİZE (AA) - Rize'de marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve Rize Belediyesi zabıta ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "22 firmada 37 ürüne stokçuluk ve haksız fiyat artışı denetimi yapılmıştır. KDV indirimi ile alakalı 7 firma 11 ürün denetlenmiştir. Fiyat etiketi ile ilgili 18 firma 91 ürün denetlenmiş olup, bir üründe kasa-raf fiyatı uyuşmazlığından idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İl genelinde denetimlerin devam edeceği kaydedildi.