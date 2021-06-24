Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı
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Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus - Haberler | Güncel

- Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı Yaramaz ayı muhtardan böyle kaçtı Rize'de köyün suyunun kesildiğini gören muhtar, su deposuna çıkınca karşısında ayıyı görünce onu aracı ile kovaladı.

- Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı

Yaramaz ayı muhtardan böyle kaçtı

RİZE - Rize'de köyün suyunun kesildiğini gören muhtar, su deposuna çıkınca karşısında ayıyı görünce onu aracı ile kovaladı.

Olay Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde yaşandı. Köy Muhtarı Lütfü Sezgin akşam köyün suyunun kesildiğini görünce suyun geldiği depoyu kontrol amaçlı harekete geçti. Depoya gittiğinde aynın kendisini fark ederek kaçtığını gören Sezgin bu kez zarar vermemek için ayıyı araçla kısa bir süre kovaladı. Yeniden depoya vardığında suyun çıkış noktasına ayının zarar verdiğini gören Muhtar Sezgin, arızayı gidererek yeniden köye su gelmesini sağladı. Ayıyı kovalama anını cep telefonu kamerası ile anbean kaydeden Sezgin, ayıların verdiği zararın giderilebileceğini söyledi.

Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı
Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı
Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı
Rize'de köyü susuz bırakan ayı muhtara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus

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