Rize'de kar dolayısıyla 76 köy yolu ulaşıma kapandı
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Rize'de kar dolayısıyla 76 köy yolu ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de kar dolayısıyla 76 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de üç gündür aralıklarla devam eden yağış sonucu İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 17, merkez, Ardeşen ve Güneysu'da 8'er, Çayeli'de ise 6 olmak üzere 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için 38 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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