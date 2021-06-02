Rize'de el freni boşalan araç çay bahçesine uçtu

Rize'nin Pazar ilçesinde frenleri boşalan araç çay bahçesine uçtu.

Rize'nin Pazar ilçesinde frenleri boşalan araç çay bahçesine uçtu.

Kaza Rize'nin ilçeye bağlı Melyat Merdivenli köyünde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana geldi. Çay toplamak için arazisine giden Burak Emre Çetinoğlu, aracını çalışır halede bırakarak araçtan indi. El frenini çektiği halde frenleri boşalan araç hareket ederek çay arazisine uçtu. Kaza yerine gelen vinç ile bağlanan araç yeniden yola çekilerek uçtuğu çay arazisinden çıkartıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı